Гройсман рассказал о причинах падения гривны

КИЕВ. 21 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривны вызвано уменьшением экспорта в январе и продолжением выплат за границу. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Курс гривны свободно регулируемый и зависит от того, например, что в январе идет сокращение экспорта из Украины, если идет сокращение экспорта - меньше валюты поступает в Украину, а есть выплаты, которые мы делаем из Украины", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что в 2017 году гривна также девальвировала.

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"Но когда все начинает работать абсолютно нормально, когда мы начинаем экспортировать, когда баланс начинаем сохранять, то ситуация уменьшается, и все остается в пределах прогнозируемого. В прошлом году было то же самое", - сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, до конца 2018 курс доллара в Украине может вырасти до 31-32 грн за доллар.