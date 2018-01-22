Совбез ООН завтра проведет консультации по ситуации в Сирии

КИЕВ. 21 января. УНН. Совет Безопасности ООН в понедельник проведет консультации по ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter, передает УНН.

"Совет Безопасности ООН завтра проведет консультации по Сирии. Франция, в частности, подчеркивает необходимость обеспечения гуманитарного доступа", - написал он.

Как сообщал УНН, ранее Франция призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии", в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз"). Первым этапом операции являются бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.