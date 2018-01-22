Синоптики предупредили о тумане в Киеве

КИЕВ. 21 января. УНН. В столице сегодня до конца и завтра утром ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"В ближайший час и до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

Водителей призвали во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал УНН, киевлян предупредили о гололедице на дорогах.