Новости: Киев
Воскресенье, 21 января 2018, 21:16 • Ирина Матюшенко
Синоптики предупредили о тумане в Киеве
КИЕВ. 21 января. УНН. В столице сегодня до конца и завтра утром ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.
Водителей призвали во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал УНН, киевлян предупредили о гололедице на дорогах.
Источник: УНН
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