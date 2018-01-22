Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 января 2018 06:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Синоптики предупредили о тумане в Киеве

КИЕВ. 21 января. УНН. В столице сегодня до конца и завтра утром ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"В ближайший час и до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м", - сказано в сообщении.

Водителей призвали во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал УНН, киевлян предупредили о гололедице на дорогах.

Источник: УНН
Теги: Киев, туман
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.