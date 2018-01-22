Клуб Реброва с разницей в шесть голов победил в матче Кубка Саудовской Аравии

КИЕВ. 21 января. УНН. Команда украинского наставника Сергея Реброва пробилась в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК “Аль-Ахли”.

“Аль-Ахли” не имел проблем в баталии 1/8 финала с представителем второго по силе чемпионата страны ФК “Аль-оруби” — 6: 0.

Примечательно, что главный конкурент коллектива Реброва за чемпионство Аль-Хиляль “не сумел преодолеть 1/8 финала.

Стоит отметить, что в чемпионате Саудовской Аравии “Аль-Ахли” занимает 2-ю строчку и уступает лидеру двумя баллами.

Напомним, что Ребров в составе “Аль-Ахли” взял участие в исторической встрече чемпионата Саудовской Аравии.