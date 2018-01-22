Рауля Кастро выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы

КИЕВ. 21 января. УНН. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро в воскресенье был выдвинут кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба, расположенной на востоке страны. Как сообщило кубинское телевидение, кандидатура Кастро была одобрена единогласно, передает УНН.

Депутаты местных органов власти (муниципальных ассамблей) собрались в воскресенье на внеочередные заседания, чтобы утвердить списки кандидатов в депутаты 612-местной Национальной ассамблеи, а также органов самоуправления всех 15 провинций.

Для попадания в списки кандидаты должны были заручиться поддержкой более 50% присутствующих депутатов. Голосование осуществлялось путем поднятия рук.

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Выдвижение кандидатуры Кастро в состав парламента участники заседания встретили овацией. Кто еще из известных государственных деятелей был включён в списки, пока не сообщается.

Голосование по кандидатурам состоится 11 марта. Как ожидается, в выборах примут участие более 8 млн избирателей. По итогам голосования будет обновлен состав провинциальных ассамблей и парламента.

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Теоретически это открывает кубинскому лидеру возможность вновь занять пост главы государства. Однако председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро подтвердил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент страны). В числе наиболее вероятных преемников политика называют 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канело.