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США взаимодействуют с афганскими властями в расследовании нападения в Кабуле

США взаимодействуют с афганскими властями в расследовании нападения в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. Соединенные Штаты взаимодействуют с властями Афганистана в расследовании нападения боевиков на Intercontinental Hotel в Кабуле, в результате которого погибли 18 человек, среди которых шесть граждан Украины. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, информирует УНН.

Госсекретарь также выразил соболезнования семьям и близким погибших. “Мы находимся в контакте с властями Афганистана по расследованию инцидента. Мы видели, что движение „Талибан“ взяло на себя ответственность за нападение, и мы осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и зарубежных сотрудников, работающих ради того, чтобы ситуация в Афганистане улучшилась”, — говорится в заявлении.

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Напомним, 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По меньшей мере 18 человек погибли в результате нападения на отель “Интерконтиненталь” в столице Афганистана Кабуле, из них 14 иностранцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев во время нападения на отель в Кабуле.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан, Кабул
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