Нападение на отель в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек
КИЕВ. 22 января. УНН. По словам официального представителя департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, количество украинцев, погибших во время захвата отеля в Кабуле, может увеличиться до семи человек, передает УНН со ссылкой на микроблог представителя департамента в Twitter.
“Обновленная информация о теракте в Кабуле: число погибших украинцев может увеличиться до семи человек. Продолжается оперативная работа с компетентными органами Афганистана”, - написал Кирилич в своем твиттере.
Напомним, 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По меньшей мере 18 человек погибли в результате нападения, из них 14 иностранцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Президенту Петру Порошенко о гибели шести Украинская во время нападения на отель в Кабуле.