США призывают Турцию к сдержанности во время операции в Африне

КИЕВ. 22 января. УНН. Соединенные Штаты Америки признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона и соблюдая меры для избежания жертв среди гражданского населения, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, информирует УНН.

“Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно тяжелым положением мирных граждан, которые сегодня столкнулись с эскалацией боевых действий”, — говорится в заявлении.

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“Мы по-прежнему поддерживаем решение проблем в области безопасности Турции в рамках закона и как союзника НАТО и важного партнера в вопросе борьбы с ИГ*. Однако мы настоятельно призываем Турцию проявлять сдержанность и обеспечить все меры для того, чтобы ее военные операции оставались ограниченными по масштабам и продолжительности и были скрупулезными, чтобы избежать жертв среди гражданского населения”, - отметила представитель Госдепа.

“Мы призываем все стороны сосредоточиться на достижении главной цели — победить ИГ. Пришло время для великих народов работать вместе, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии”, - заключила она.

По ее словам, эту позицию выразил госсекретарь США Тиллерсон во время вчерашнего разговора с турецким и российским коллегами.

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Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции является бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. В воскресенье вооруженные силы Турции начали сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники, спецназа и пехоты.