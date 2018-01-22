В Ливии задержали более 60 подозреваемых в причастности к атаке на аэропорт

КИЕВ. 22 января. УНН. Более 60 человек задержаны по подозрению в причастности к нападению на аэропорт в столице Ливии Триполи, передает агентство Синьхуа со ссылкой на формирование “Специальные силы сдерживания”, информирует УНН.

“Во время нападения на аэропорт и попытки нападения на тюрьму был задержан 61 человек”, — приводит агентство заявление формирования, лояльного правительства нацсогласия в Триполи.

Отмечается, что позднее шесть человек отпустили.

Как ранее сообщал УНН, представители правительства национального согласия (Government of National Accord) Ливии сообщили о том, что в результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты по меньшей мере 20 человек, еще около 60 ранены.

“Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков”, — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщали, что аэропорт Митига в столице Ливии Триполи в минувший понедельник атаковала радикальная группировка “Аль-Бакара”, в бой с которой вступило контролирующее аэропорт формирования “Специальные силы сдерживания”, лояльное правительства национального согласия (Government of National Accord). Вследствие вооруженного столкновения были убиты по меньшей мере 20 человек, еще около 60 ранены.

Правительство национального согласия Ливии, сформированный в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, сотрудничает с местными вооруженными формированиями, так как не смог заручиться поддержкой национальной армии и парламента, что заседает на востоке страны.