Гвардиола назвал блестящим первый тайм в исполнении Зинченко в игре АПЛ

КИЕВ. 22 января. УНН. Испанский наставник английского “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола дал оценку выступлению украинского футболиста Александра Зинченко в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги против “Ньюкасла”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

“В первом тайме Зинченко сыграл блестяще. Зинченко — талантливый молодой футболист и сегодня агрессивно вел борьбу в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается. У Александра есть шанс помочь нам, пока Мэнди и Делфи восстанавливаются от травм”, — сказал главный тренер.

Как сообщалось ранее, Зинченко впервые в карьере вышел в стартовом ростере “Ман Сити” на матч АПЛ.