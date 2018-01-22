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Иран призывает Турцию к немедленному прекращению военной операции в Сирии

Иран призывает Турцию к немедленному прекращению военной операции в Сирии

КИЕВ. 22 января. УНН. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Турции следует немедленно прекратить военную операцию в сирийском г.Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

“Иран внимательно следит за текущими событиями в сирийском городе Африн и надеется, что сделка будет завершена немедленно”, — говорится в сообщении Касеми, опубликованном информационным агентством.

“Продолжение кризиса в Африне может спровоцировать активизацию такфирских террористических группировок на севере Сирии и разжечь пламя войны и разрушений в этой стране”, — добавил он.

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Кроме того, Касеми подчеркнул “необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и уважения суверенитета страны”. Он также призывает Турцию прибегнуть к политическому урегулированию сирийского кризиса.

Как ранее сообщал глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, в том числе в Африн. Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

“Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН”, — написал он, добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецкой коллегой.

Источник: УНН
Теги: Иран, Сирия, Турция
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