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США планируют направить еще 1 тыс. военнослужащих в Афганистан

США планируют направить еще 1 тыс. военнослужащих в Афганистан

КИЕВ. 22 января. УНН. Соединенные Штаты Америки планируют направить дополнительный военный контингент в Афганистан численностью в 1 тыс. военнослужащих этой весной. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в ВС США, передает УНН.

Согласно их данным, приказ об отправке дополнительных сил пока не было подписано министром обороны США Джеймсом Маттисом. Инициатива направлена ​​на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне. Увеличение численности контингента, как отмечает газета, уже поддержало военное руководство штаба Армии ВС США, которое сейчас определяет, военнослужащие каких родов войск будут направлены в Афганистан.

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Как ранее сообщал УНН, 20 января группа вооруженных людей совершила нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По меньшей мере 18 человек погибло, из них 14 иностранцев. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев во время нападения на отель в Кабуле.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан
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