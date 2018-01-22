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Хоккеисты "Донбасса" в седьмой раз подряд обыграли ХК "Кременчуг"

Хоккеисты "Донбасса" в седьмой раз подряд обыграли ХК "Кременчуг"

КИЕВ. 22 января. УНН. Седьмая встреча “Донбасса” и “Кременчуга” в сезоне УХЛ завершилась очередной победой лидера соревнований, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

Центральный поединок тура стартовал с активных атак обеих команд. И только надежная игра вратарей Богдана спасала положение. Счет удалось открыть уже к концу первого периода — Виталий Кукла мощно отправил игровой снаряд прямо под щитками голкипера “горожан”.

На старте второго периода кременчужане опасно атаковали ворота гостей, однако сыграть пропущенную шайбу хозяевам так и не удалось. В середине второй двадцатиминутки Александр Костиков пробилися. В италия Власенко, удвоив преимущество своей команды. Воспользовавшись ошибкой вратаря, Никита Коваленко забросил третью неразделенной шайбу в ворота подопечных Александра Савицкого.

Хотя “Кременчуг” и прессинговал гостей, пытаясь догнать дончан, но удача была не на их стороне и открыть счет для своей команды “горожанам” так и не удалось. На заключительных минутах поединка Алексей Ворона отдал классную передачу на Ярослава Свищева, который отправил игровой снаряд в сетку ворот, установив счет 0:4.

Таким образом, “Донбасс” одержал седьмую подряд победу над “Кременчугом” и в нынешнем сезоне и еще больше укрепил свое лидерство.

Как ранее сообщал УНН, хоккеисты “Донбасса” установили рекорд побед чемпионатов Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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