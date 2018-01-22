Эмма Уотсон, Джонни Депп и Том Круз вошли в число номинантов на "Золотую малину"

КИЕВ. 22 января. УНН. Номинантов на премию “Золотая малина 2017” объявлено в воскресенье в США. В число претендентов на эту награду за самые сомнительные достижения в кинематографе вошли Джонни Депп, Том Круз, Джейми Дорнан и Эмма Уотсон, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В категории “худший фильм” представлены картины “Емоджи фильм”, “Трансформеры: Последний рыцарь”, “На пятьдесят оттенков темнее”, “Мумия” и “Спасатели Малибу”.

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В номинацию “худший актер” включены Том Круз за роль в фильме “Мумия”, Джейми Дорнан (“На пятьдесят оттенков темнее”), Марк Уолберг за роли в картинах “Кто в доме папа 2” (Daddy’s Home 2) и “Трансформеры: Последний рыцарь”. Кроме того, хуже актерами могут быть признаны Джонни Депп за роль в фильме “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки” и Зак Эфрон (“Спасатели Малибу”).

На звание худшей исполнительницы главной роли претендует актер Тайлер Перри, который ради съемок в фильме “Хэллоуин Медеи 2” (Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween) переоделся в женскую одежду. Его конкурентками стали Дакота Джонсон (“На пятьдесят оттенков темнее”), Кэтрин Хайгл (“Наваждение”, Unforgettable), Эмма Уотсон (“Сфера”, The Circle) и Дженнифер Лоуренс (“Мать!”).

Победители будут объявлены 3 марта, за день до вручения премии “Оскар” Американской академии киноискусств.

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Премия “Золотая малина”, которая была учреждена в 1980 году, представляет собой американскую сатирическую кинопремию, “антинаграда”, которой ежегодно отмечают худшие актерские, режиссерские, сценаристские работы в кино, саундтреки (музыку) к лентам, и, в конце концов, худшие ленты. Номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и других 19 стран. Кинопремия “Золотая малина” является своеобразным антиподом кинопремии “Оскар”. Показательно, что по традиции номинанты “Золотой малины” объявляются за день до объявления оскаровских номинантов, лауреаты — соответственно в канун официальной церемонии вручения “Оскаров”. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, стоимость которой не превышает 5 долларов.