Сегодня в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня в Киеве в связи с мероприятиями по случаю Дня Собороности Украины будет временно ограничена работа станции метро “Театральная”. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает УНН.

“22 января с 08:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции” Театральная “в Музей истории Киева”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 20 января в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошла пожар в отселены историческом здании.