Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 января 2018 06:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Сегодня в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

Сегодня в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня в Киеве в связи с мероприятиями по случаю Дня Собороности Украины будет временно ограничена работа станции метро “Театральная”. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает УНН.

“22 января с 08:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции” Театральная “в Музей истории Киева”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 20 января в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошла пожар в отселены историческом здании.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.