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Понедельник, 22 января 2018, 05:30 • Самуил Проскуряков
Сегодня в Украине ожидается снег, на дорогах гололедица
КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня на большей части территории Украины ожидается снег, а на востоке и юге - мокрый снег и дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Исключение составят Черниговская и Сумская области. Там прогнозируется переменно-облачная погода, без осадков.
На западе температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +3 градусов, на севере - от -3 до -7, на востоке - от -1 до -4, на юге - от -1 до -3, в центре - от -2 до -6.
Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.
Источник: УНН
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