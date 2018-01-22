Сегодня в Украине ожидается снег, на дорогах гололедица

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня на большей части территории Украины ожидается снег, а на востоке и юге - мокрый снег и дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Исключение составят Черниговская и Сумская области. Там прогнозируется переменно-облачная погода, без осадков.

На западе температура воздуха днем ​​будет колебаться от -3 до +3 градусов, на севере - от -3 до -7, на востоке - от -1 до -4, на юге - от -1 до -3, в центре - от -2 до -6.

Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.