Новости: Экономика
Понедельник, 22 января 2018, 05:42 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,84 грн/долл
КИЕВ. 22 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 января установлены на таком уровне:
28,844816 грн за доллар;
35,349322 грн за евро;
0,509720 грн за российский рубль;
40,003759 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 21 января, курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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