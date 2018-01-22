КИЕВ. 22 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 января установлены на таком уровне:

28,844816 грн за доллар;

35,349322 грн за евро;

0,509720 грн за российский рубль;

40,003759 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 21 января, курс всех валют вырос.