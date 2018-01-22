В Госказначействе рассказали о ситуации с выплатами пенсий

КИЕВ. 22 января. УНН. Выплата пенсий в 2018 году осуществляется по установленному графику. Об этом сообщила в комментарии УНН, глава Госказначейства Татьяна Слюз.

“Все выплаты мы проводим день в день, своевременно. Как в отношении государственного бюджета, так и местных. Пенсии выплачиваем своевременно. Тем более, что в декабре мы частично выплатили пенсии за январь (до 11 числа включительно). Работаем по графику” — сообщила она.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщали, что по состоянию на 12 января 2018 года пенсии за январь профинансированы на 53% месячной потребности.

Ранее также сообщалось, что пенсии военнослужащих вырастут на 77% благодаря проведению реформы.