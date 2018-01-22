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Госказначейство возместило более 120 млрд грн НДС в 2017 году

Госказначейство возместило более 120 млрд грн НДС в 2017 году

КИЕВ. 22 января. УНН. По итогам 2017 года весь заявленный налог на добавленную стоимость полностью возмещен, а это - более 120 млрд грн. Об этом сообщила в комментарии УНН, глава Госказначейства Татьяна Слюз.

“В 2017 году мы полностью возместили весь заявленный налог на добавленную стоимость, сумма составила чуть более 120 млрд грн. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, тогда он был меньше — 96 млрд”, - отметила она.

Как уточнила Слюз, бюджетный год был закрыт своевременно, никаких вопросов не было. Новый бюджетный год открыли также без проблем.

Напомним, по данным Госстатистики, за 11 месяцев 2017 года экспортерам возмещено 108 млрд грн НДС из бюджета Украины.

Источник: УНН
Теги: НДС, Госказначейство
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