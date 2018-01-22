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Встреча глав МИД "нормандской" четверки планируется на Мюнхенской конференции по безопасности - Климкин

Встреча глав МИД "нормандской" четверки планируется на Мюнхенской конференции по безопасности - Климкин

Павел Климкин

КИЕВ. 22 января. УНН. Встреча "нормандской" четверки на уровне министров иностранных дел может пройти во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - 16-18 февраля. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы говорим о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "нормандском" формате на уровне министров. Пока, к сожалению, не имеем четкого видения, какими будут результаты этой встречи", - сказал он.

По словам Климкина, этот вопрос сегодня будут обсуждать с немецким коллегой Габриэлем, а завтра с министром иностранных дел Франции.

Министр добавил, что главными вопросами для Украины во время этой встречи будут вопросы безопасности и освобождение заложников и политзаключенных.

Напомним, 9 декабря в Минске состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Павел Климкин, Нормандская четверка, встреча, Мюнхенская конференция
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