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Климкин анонсировал встречу Волкера с Сурковым в ближайшие дни

Климкин анонсировал встречу Волкера с Сурковым в ближайшие дни

Павел Климкин

КИЕВ. 22 января. УНН. В ближайшие дни планируется встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым”, — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что США предложили России провести встречу Волкера и Суркова в январе 2018 года.

Как сообщал УНН, К.Волкер надеется, что на встрече с В.Суркова в январе будет достигнут прогресс по поводу Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Павел Климкин, Сурков, встреча, Курт Волкер
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