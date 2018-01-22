В Одессе простились с погибшим во время перестрелки полицейским

ОДЕССА-КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня в Одессе в Доме офицеров состоялась прощальная церемония с участковым инспектором Приморского отдела полиции - Сергеем Пригариним, который погиб во время перестрелки на улице Новосельского 19 января. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Проводить в последний путь Сергея пришли сотни одесситов, родственники, друзья, коллеги. У гроба погибшего оставляли много цветов. На улице играл духовой оркестр. После церемонии прощания состоялась церковная литургия.

Сергея Пригарина похоронили на Таировском кладбище. Он был родом из Николаева. Вместе с женой воспитывал двухлетнюю дочь.

Напомним, стрельба в центре Одессы произошла 19 января. Во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, среди которых трое полицейских. Один из них - 27-летний участковый инспектор Сергей Пригарин - от полученных травм он скончался в больнице.