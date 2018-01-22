Суд назначил дополнительную экспертизу в рамках рассмотрения жалобы на приговор генералу Назарову

КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд в Днепропетровской области назначил дополнительную экспертизу в рамках рассмотрения жалобы на приговор генералу Виктору Назарову, который обвиняется в действиях, которые привели к гибели 49 десантников в июле 2014 во время сбивания военного самолета Ил-76 при посадке в аэропорту Луганска. Соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области, удовлетворив таким образом ходатайство Назарова и его защиты, передает корреспондент УНН.

"Коллегия судей пришла к выводу о необходимости назначения комиссионо судебной военной экспертизы и поручила ее проведение Киевскому научному институту судебных экспертиз... Постановление обжалованию не подлежит. Рассмотрение уголовного производства отложить до момента получения экспертных выводов, о чем сторонам будет сообщено отдельно", - говорится в постановлении суда.

Авторы ходатайства просили суд назначить повторную экспертизу по условиях направления и перевозке с аэродрома Днепропетровск до аэродрома Луганск самолетом Ил-76МД 14 июля 2014 сводной парашютно-десантной роты, поскольку в выводах предыдущей аналогичной экспертизы содержались, по их мнению, существенные противоречия.

Напомним, 27 марта 2017 Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивания Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В апреле защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против Назарова.