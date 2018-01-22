Украина подаст меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина подаст меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 19 февраля 2018 года. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент УНН.

"19 февраля мы подаем наш меморандум, в котором обвиняем Россию в узурпации наших прав как прибрежной морской державы, где отмечаем все нарушения, связанные с Черным, Азовским морями, Керченским проливом, а также со строительством Керченского моста", - подчеркнула она.

После этого, по ее словам, в течение 3 месяцев РФ представит свои возражения относительно юрисдикции.

"Для нас это очевидно, что они будут идти с этими возражениями, поскольку они считают, что Крым - это территория РФ не признанная никем. Поэтому мы готовимся к продолжению и еще в этом году, после этих возражений, будем готовить второй меморандум, в котором будем указывать, что мы считаем, почему Украина является прибрежным государством и как мы будем защищаться дальше", - отметила чиновник.

Как сообщал УНН, Украина планировала подать меморандум о нарушении РФ морской конвенции в феврале.

Напомним, в декабря 2016 года Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова доказать в арбитраже нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву.