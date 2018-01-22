Львовяне в День Соборности создали "живую цепь"

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 января. УНН. Львовяне в День Соборности объединились в "живую цепь". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Около сотни львовян взялись за руки и образовали "живую цепь" в самом центре города. Таким образом люди отметили День Соборности Украины. Участники акции спели гимн Украины и несколько патриотических песен. К акции присоединилась и молодежь, и старшее поколение.

"Я создавал цепь и в 1990-м. Сегодня для нашей страны очень важно единение. Поэтому без сомнений присоединился к акции", - рассказал львовянин Тарас Гринчишин.

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"Для молодежи очень важно приобщаться к таким акциям. Именно с "цепи" началась новая жизнь Украины. Жаль, что не все у нас в стране пока понимают понятие "соборность". Но время все изменит", - рассказала студентка Адриана Белая.

Торжества состоялись и на Лычаковском кладбище. Там люди возложили цветы и зажгли лампадки на поле почетных захоронений №67, а также возле Мемориала воинам Украинской Галицкой Армии.

Напомним, 22 января отмечается День Соборности Украины. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.