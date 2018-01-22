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Суд в Лондоне начал рассмотрение апелляции Украины относительно "долга Януковича"

Суд в Лондоне начал рассмотрение апелляции Украины относительно "долга Януковича"

КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд Лондона в понедельник начал рассмотрение спора Украины и России по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов, которые называют "долгом Януковича". Об этом со ссылкой на информацию суда сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Судьи начали рассмотрение апелляции Киева на решение Высокого суда Лондона, которое ранее обязало Украину выплатить российской стороне номинальную стоимость облигационного займа, а также купон в размере 75 миллионов долларов и проценты за просрочку выплат, уточнило издание.

Как сообщили в Апелляционном суде Лондона, слушания продолжаться в течение ближайших пяти дней, однако объявление решения может быть отсрочено на срок до трех месяцев.

"Это нормальная практика в таких больших делах", - пояснили в суде.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC.
Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины в деле о "долге Януковича".

Минфин Украины в июне подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу России против Украины по выплате 3 млрд долл. При этом в сентябре Украина компенсировала РФ 1,16 млн фунтов по постановлению Высокого суда Лондона.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку в Украине ввели мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Лондон, Виктор Янукович, долг
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