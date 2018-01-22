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Вице-премьеры Украины и Польши в феврале обсудят урегулирование исторических вопросов

Вице-премьеры Украины и Польши в феврале обсудят урегулирование исторических вопросов

КИЕВ. 22 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко встретится с вице-премьер-министром Польши Петром Глинским. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Буквально за пару недель, в середине февраля, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко посетит Варшаву. Там он с господином Глинским ... будет разговаривать о том, каким образом нам снять определенное напряжение, которое существует по этим вопросам", - сказал он.

Климкин рассказал, что договорился с министром иностранных дел Польши о встрече в конце февраля.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшего месяца планируется встреча вице-премьер-министра Павла Розенко с его польским коллегой Петром Глинским, которые занимаются вопросами гуманитарной политики и исторической памяти.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша, Павел Климкин, история
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