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Понедельник, 22 января 2018, 16:10 • Дарья Чабанова
Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО
Александр Грушко
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент России Владимир Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале РФ правовой информации, передает УНН.
"Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, Королевство Бельгия", - говорится в документе.
Другим указом Путин назначил Грушко заместителем Министра иностранных дел РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела посредством СМИ.
Источник: УНН
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