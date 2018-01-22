Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 января 2018 18:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист оценил, должен ли МВФ давать транш Украине
Экономист оценил, должен ли МВФ давать транш Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО

Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО

Александр Грушко

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент России Владимир Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале РФ правовой информации, передает УНН

"Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, Королевство Бельгия", - говорится в документе.

Другим указом Путин назначил Грушко заместителем Министра иностранных дел РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела посредством СМИ.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.