КИЕВ. 22 января. УНН. Президент России Владимир Путин уволил постоянного представителя РФ при НАТО Александра Грушко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале РФ правовой информации, передает УНН.

"Освободить Грушко Александра Викторовича от обязанностей Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, Королевство Бельгия", - говорится в документе.

Другим указом Путин назначил Грушко заместителем Министра иностранных дел РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела посредством СМИ.



