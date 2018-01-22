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Во Львовской области правоохранители изъяли 80 тонн контрафактного спирта

Во Львовской области правоохранители изъяли 80 тонн контрафактного спирта

КИЕВ. 22 января. УНН. Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной водочной продукции и изъяли 80 тонн спирта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 6 "поклонников Бахуса и Меркурия" организовали подпольные цеха на территории Львовской области, изготовляли и продавали фальсифицированные алкогольные напитки различных торговых брендов с поддельными марками акцизного налога. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 90 тыс. бутылок, ориентировочная стоимость которых составляет более 3 млн грн, более 30 тыс. марок акцизного налога, а также 80 тонн спирта", - написал Лысенко.

По его словам, также изъято пластиковые емкости, фильтры с колбами для смешивания спиртосодержащих смесей, электронасос, шланги и другое оборудование, с помощью которого и осуществлялось массовое изготовление поддельных алкогольных напитков.

"Для гарантированного прекращения незаконной деятельности прокуроры Львовской области направили в Пустомытовской район и Стрыйский горрайонный суд 2 обвинительные акта. В них речь идет о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.199 УК Украины и ст.204 УК Украины", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНН, чаще всего в Украине подделывают водку.

При этом, наиболее защищенной от подделок в Украине эксперты признали водку Medoff, производители которой предлагают несколько степеней защиты своего продукта за счет специальной тары, колпачка и этикетки.

 

Источник: УНН
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