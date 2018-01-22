Во Львовской области правоохранители изъяли 80 тонн контрафактного спирта

КИЕВ. 22 января. УНН. Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению контрафактной водочной продукции и изъяли 80 тонн спирта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 6 "поклонников Бахуса и Меркурия" организовали подпольные цеха на территории Львовской области, изготовляли и продавали фальсифицированные алкогольные напитки различных торговых брендов с поддельными марками акцизного налога. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 90 тыс. бутылок, ориентировочная стоимость которых составляет более 3 млн грн, более 30 тыс. марок акцизного налога, а также 80 тонн спирта", - написал Лысенко.

По его словам, также изъято пластиковые емкости, фильтры с колбами для смешивания спиртосодержащих смесей, электронасос, шланги и другое оборудование, с помощью которого и осуществлялось массовое изготовление поддельных алкогольных напитков.

"Для гарантированного прекращения незаконной деятельности прокуроры Львовской области направили в Пустомытовской район и Стрыйский горрайонный суд 2 обвинительные акта. В них речь идет о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.199 УК Украины и ст.204 УК Украины", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНН, чаще всего в Украине подделывают водку.

При этом, наиболее защищенной от подделок в Украине эксперты признали водку Medoff, производители которой предлагают несколько степеней защиты своего продукта за счет специальной тары, колпачка и этикетки.