Россия не предоставила ни одного официального предложения по флоту в Крыму - Климкин

КИЕВ. 22 января. УНН. Российская Федерация не предоставила Украине ни одного официального предложения о передаче украинского флота с оккупированного Крыма. Такие заявления российской стороны является провокацией. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Никакого официального предложения в виде письма или дипломатической ноты не было. Я считаю это абсолютно понятной провокацией, поскольку, если посмотреть на Гаагскую конвенцию, то там четко написано, что оружие передается только после достижения мира", - подчеркнул он.

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По его мнению, согласие с таким предложением РФ может ослабить или украинскую политическую позицию, или юридическую позицию.

"Поэтому мы очень внимательно проанализировали эту ситуацию. Мы не будем делать ничего, чтобы ослабило или нашу политическую позицию, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - отметил министр.

"Смысл этого предложения очень прост - Россия очень хочет, чтобы попытку аннексии Крыма кто-то признал и, так сказать, ее легализовал. Это России не удастся, в том числе, с помощью таких предложений, или с помощью любых других предложений", - резюмировал Климкин.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

Ранее Чубаров назвал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма унизительной подачкой.