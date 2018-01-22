Климкин оценил отношения Украины и США как отличные

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина имеет отличные отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Что касается отношений с США - считаю, что они являются отличными", - отметил министр.

По его словам, в прошлом году было очень много контактов, в том числе на высоком уровне между двумя государствами.

"Второй момент - это взаимодействие на военном уровне,.. в том числе по поставкам Украине летального оружия", - подчеркнул он.

По мнению П.Климкина, такой шаг дает России очень четкий сигнал.

"Третий аспект - публикация нового пакета американских санкций. Очень важно использовать этот шаг для давления на Россию, для деоккупации Донбасса", - добавил министр.

Напомним, по словам П.Климкина, Украина работает над усилением санкций против РФ как со стороны США, так и со стороны ЕС и G7.