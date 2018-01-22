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В Минздраве, так и не ответили сколько стоило изготовление рэп-клипа с врачами

В Минздраве, так и не ответили сколько стоило изготовление рэп-клипа с врачами

КИЕВ. 22 января. УНН. Государственные средства не использовались для изготовления рэп-клипа "Our doctor are the BEST" с участием украинских врачей и студентов. Об этом говорится в официальном ответе Министерства здравоохранения на запрос УНН.

"О видеоролике "Our doctor are the BEST". Указанное видео было срежиссировано и снято в рамках информационной кампании по правильному использованию антибиотиков, которую профинансировало Европейское региональное бюро ВООЗ. Стоимость изготовления рэп-клипа, который профинансировало Европейское региональное бюро ВООЗ ... относится к компетенции Европейского регионального бюро ВООЗ", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что съемки клипа проходили на студии Film.ua, поэтому они "не мешали ни врачам, ни пациентам", и "государственные средства для этого не использовались", при этом не называя точную цифру средств.

Добавим, что на неоднократные попытки УНН узнать стоимость изготовления этого рэп-клипа, как в Минздраве, так и в Европейском региональном бюро ВООЗ, ни к чему не привели. Каждый раз, Минздрав и Бюро ВООЗ, предлагали корреспонденту обратиться за этой информацией в другое ведомство.

22 декабря, в сети появился видеоклип в стиле рэп, где медицинские работники говорят об ответственном приеме лекарств и о последствиях, к которым может привести самолечение. Врачи-рэперы, среди которых анестезиолог, иммунолог, интерн и студент, речитативом рассказали о правилах приема антибиотиков, чтобы украинцы стали здоровыми.

Напомним, в 2018 году в Украину будут поставлены 2 млн доз вакцин от кори.

Источник: УНН
Теги: видео, Украина, музыка, Минздрав
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