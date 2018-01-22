В Виннице продано выигрышный лотерейный билет на полмиллиона гривен

КИЕВ. 22 января. УНН. Полмиллиона гривен выиграно в государственной лотереи "ТОП". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Выигрышный лотерейный билет № 3284 на тираж № 1560 приобретено в винницком “ЛОТО маркете” по адресу: ул. Киевская, 74.

“Это первый выигрыш в лотерею "ТОП" в 2018 году и 132-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей "ТИП" и "ТОП", начиная с 14 октября 2013 года”, — рассказали в “М.С. Л.”.

Кроме того, оператор напомнил, что лидирующие позиции по количеству победителей в лотерее “ТОП” продолжают занимать Днепропетровская и Одесская области.

Напомним, “М.С.Л.” признан крупнейшим оператором государственных лотерей в Украине. Он организует сразу более 90 лотерей: “Лото-Забава”, “Мегалот”, “Спортпрогноз”, “ТИП” и “ТОП” и другие.

Кроме того, “М.С.Л.” известен своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одним из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.