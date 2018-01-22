На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" продала почти 2,4 млн билетов

КИЕВ. 22 января. УНН. С 22 декабря 2017 по 11 января 2018 года в пассажирских поездах было реализовано 2,398 милиона мест. Об этом говорится в официальном ответе ПАО "Украинская железная дорога" на запрос УНН.

"С целью обеспечения перевозок пассажиров на новогодние и рождественские праздники с 22.12.2017 по 11.01.2018 года было назначено курсирование 49 пар дополнительных поездов на 259 рейса. что курсировали по самым популярным направлениям. Традиционно это Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов назначено именно на запад страны. Всего для обеспечения новогодних перевозок 2017/2018 года было задействовано дополнительно 21 состав поездов и 311 вагонов ", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в пассажирских поездах в указанный период было реализовано 2,398 млн. мест, из которых на дополнительные поезда - 285,8 тыс. мест. В целом за период массовых зимних перевозок 2017/2018 года по сравнению с прошлым годом реализовано на 4,2% или на 96,2 тыс. мест больше.

Напомним, течение ночи с 18 на 19 января 2018 железнодорожники принимали меры для минимизации влияния погодных условий на работу железной дороги и убирали от снега вокзалы, станции, пути.