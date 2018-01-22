Украина ведет переговоры с футбольными федерациями о возможном бойкоте ЧМ-2018

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина ведет переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится 2018 года в России. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Мы беседуем с различными федерациями... Мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанатов о том, как они могут поднимать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России", - сказал П.Климкин.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Как сообщал УНН, Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу.