Климкин считает спекуляциями разговоры об отмене безвиза с ЕС

КИЕВ. 22 января. УНН. Вопрос невыполнения условий Европейского Союза по созданию Антикоррупционного суда должен стать предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не спекуляциями об отмене безвиза. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Во-первых, создание Антикоррупционного суда является частью наших обязательств по безвизовому диалогу. Конечно, мы должны выполнять эти обязательства, и вопрос заключается не в спекуляциях, каким образом это повлияет на безвизовый режим для украинцев”, — сказал министр.

По его словам, вопрос заключается в том, что в случае невыполнения обязательств это становится предметом политического диалога между Украиной и Европейским Союзом.

“АКС нужен не ЕС или Большой семерке, он нужен нам”, — подчеркнул П.Климкин.

Как сообщал УНН, в Европарламенте надеются, что ЕС не приостановит безвиз для украинцев.