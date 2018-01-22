Новости: Киев
Понедельник, 22 января 2018, 17:29 • Дарья Чабанова
На бульваре Вацлава Гавела в Киеве обвалился путепровод
КИЕВ. 22 января. УНН. В Соломенском районе Киева на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлавва Гавела обвалился путепровод. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат, передает УНН.
Пабат опубликовал фотографию с места обрушения моста, на месте происшествия работали сотрудники Национальной полиции.
Также Пабат отметил, что мост был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта всего 2 месяца назад, в середине ноября 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в жилом доме в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв, разрушивший дом и повредивший еще три здания рядом.
Источник: УНН
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