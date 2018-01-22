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На бульваре Вацлава Гавела в Киеве обвалился путепровод

На бульваре Вацлава Гавела в Киеве обвалился путепровод

КИЕВ. 22 января. УНН. В Соломенском районе Киева на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлавва Гавела обвалился путепровод. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат, передает УНН.

Пабат опубликовал фотографию с места обрушения моста, на месте происшествия работали сотрудники Национальной полиции.

Также Пабат отметил, что мост был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта всего 2 месяца назад, в середине ноября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в жилом доме в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв, разрушивший дом и повредивший еще три здания рядом.

Источник: УНН
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