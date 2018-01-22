Из-за незаконного сокращения работники ФССУ оказались на улице

КИЕВ. 22 января. УНН. Бывшие работники Фонда социального страхования Украины призвали Общественный совет ФССУ разобраться с многочисленными нарушениями их трудовых прав со стороны Исполнительной Дирекции Фонда. Соответствующее обращение на своей странице в Facebook обнародовал председатель Общественного Совета Фонда Дмитрий Сарьян, передает УНН.

Речь идет о незаконном увольнении экс-сотрудников Фонда.

"Обращаемся к Вам как бывшие работники Фонда социального страхования Украины (увольненные 29.12.2017), в которых болит душа смотреть на развал важнейшей структуры, которой является Фонд. Отдав много лет упорного труда для улучшения обслуживания застрахованных лиц, мы сейчас выброшены на улицу через непонятное и незаконное сокращение", - говорится в тексте документа.

В своем обращении экс-работники Фонда рассказали, в частности, о проблемах ФССУ на областном и районном уровнях. Из-за отсутствия отопления сотрудники Фонда несколько месяцев были вынуждены работать на своих рабочих местах в верхней одежде. Из-за неуплаты коммунальных услуг отключалось не только отопления, но и свет, газ, вода, телефонная связь. При этом, средства на эти цели были предусмотрены в годовом бюджете Фонда.

"Если именно такие факты стали причиной сокращения работников, то есть недостаток средств, то это еще можно было бы как-то понять. Но в бюджете Фонда на 2018 год, одобренном правлением, средства, в том числе и на оплату труда, заложенные практически на уровне 2017 года. Так о каком сокращении численности работников может идти речь?" - говорится в тексте обращения.

В свою очередь, Д.Сарьян пообещал тщательно изучить сложившуюся ситуацию.

"Общественный Совет ФССУ тщательно изучит очередной конфликт с участием Фонда и создаст условия для налаживания конструктивного диалога согласно действующему законодательству", - написал Д.Сарьян.

Как сообщал УНН, ГПУ открыла производство против руководителя Фонда соцстраха.