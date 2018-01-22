В "Национальной лотереи" задержали мужчину со шприцем

КИЕВ. 22 января. УНН. Правоохранители Днепра в помещении "Украинской национальной лотереи" задержали мужчину, у которого при себе был шприц, вероятно с наркотическим веществом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

“Мы получили вызов на улицу Войцеховича с сообщением о том, что в зале „Национальной лотереи“ находятся якобы четверо АТОвцев и угрожают гранатами.

Патрульные, прибывшие на место событий, обнаружили двух человек, которые вели себя агрессивно. На требования патрульных предоставить документы и дать возможность провести поверхностную проверку лица оказывали сопротивление и пытались скрыться. Один из мужчин выбросил из кармана шприц с веществом светового цвета, вероятно наркотической”, — сообщили в патрульной полиции.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что этот человек был задержан и доставлен в Днепровское отделение полиции.

“На этого гражданина составлен административный протокол по ст.183 (мелкое хулиганство)”, — добавили в патрульной полиции Днепра.

Напомним, компанию “УНЛ” (Украинскую национальную лотерею) неоднократно уличали в организации азартных игр. Эту же компанию обвиняли в уклонении налогов и нанесении ущерба бюджету Украины. Однако точную сумму ущерба государству подсчитать не удалось, потому что фискальная служба за полтора года так и не проверила деятельность “УНЛ”, проигнорировав соответствующее судебное решение.

СМИ называют УНЛ “любимцем” власти и связывают компанию с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борисом Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. Билоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Учреждения “УНЛ” заполонили всю Украину и функционируют даже в помещениях костела.

В то же время все конкуренты “УНЛ” с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, “УНЛ” продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия.