Новости: Политика
Понедельник, 22 января 2018, 18:28 • Саша Картер
Украина денонсировала 35 документов с Россией
КИЕВ. 22 января. УНН. Украина денонсировала 35 украинского-российских документов, еще восемь должны быть денонсированы в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник во время итоговой пресс-конференции о деятельности украинской дипломатии, передает УНН.
"По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - отметил он.
По словам министра, денонсация ждет еще восемь украинско-российских документов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада не поддержала поправку в закон о реинтеграции Донбасса по разрыву дипломатических отношений с Россией.
Источник: УНН
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