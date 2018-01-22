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Украина денонсировала 35 документов с Россией

Украина денонсировала 35 документов с Россией

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина денонсировала 35 украинского-российских документов, еще восемь должны быть денонсированы в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник во время итоговой пресс-конференции о деятельности украинской дипломатии, передает УНН.

"По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные", - отметил он.

По словам министра, денонсация ждет еще восемь украинско-российских документов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада не поддержала поправку в закон о реинтеграции Донбасса по разрыву дипломатических отношений с Россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, документы
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