Правительство успокоило бизнес: устанавливать платежные терминалы не обязательно

КИЕВ. 22 января. УНН. Правительство не собирается обязать всех предпринимателей устанавливать платежные терминалы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“Постановление КМУ ”Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)“ не обязывает всех без исключения предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы”, — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что документ обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы. Эта норма предусмотрена в Законе Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине”.

В то же время это не означает, что все предприниматели обязаны устанавливать платежные терминалы.

“Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы он-лайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и т.д.”, - отметили в Минэкономразвития.

В ведомстве также добавили, что это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, у них появится возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров. Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

“Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил”, — добавили в Минэкономразвития.

Разработчики документа утверждают, что повсеместное внедрение безналичных расчетов будет способствовать удобству, скорости, надежности обслуживания и иметь свои преимущества для всех стейкхолдеров. Частные пользователи будут иметь дополнительную защиту от мошенников, а также смогут проще рассчитываться и вести учет расходов. В случае принятия постановления предприниматели смогут расширить круг клиентов: туда попадут потребители, у которых в кошельке есть только карта (например, иностранные туристы). Кроме этого, они будут экономить на инкассации наличных денег. Банки при безналичных расчетах смогут получить больше ликвидных ресурсов для их направления на создание условий для развития экономики.

Отмечается, что для государства использование безналичных расчетов уменьшает потребность в обороте наличной гривны, то есть не тратятся огромные средства на печать бумажных денег. Экономика становится более прозрачной с безналичными расчетами, а доля “серой” и “черной” экономики сокращаются.

Напомним, правительство предложило обязать всех субъектов хозяйствования обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов и установить платежные терминалы.