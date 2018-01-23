В Техасе в школе произошла стрельба, есть раненые

КИЕВ. 22 января. УНН. В одной из американских школ в округе Эллис, штат Техас, произошла стрельба. Полиции удалось задержать нападавшего, один человек пострадал. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на американские органы правопорядка, передает УНН.

Здание старшей и начальной школы Итали в округе Эллис закрыли после сообщения о стрельбе. Учеников школы вывели сотрудники правоохранительных органов.

Офис шерифа округа Эллис подтвердил стрельбу.

"Стрельба в старшей сколе Итали, Техас, подозреваемый под стражей. Детей вывели под охраной до укрытия, пока расследование продолжается", - написал он в Twitter.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в средней школе утром в понедельник, в результате стрельбы одна девочка получила ранения. Детали происшествия не уточняются.

Как сообщал УНН, нетрезвый мужчина устроил стрельбу посреди улицы в Луцке.