Шесть случаев кори зарегистрировали в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. На сегодня в Кировоградской области зарегистрировано 6 вирусологически подтвержденных случаев кори (с начала 2018г.). Из них - 4 случая среди детей и подростков в возрасте до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградского областного лабораторного центра, передает УНН.

"Почти все случаи кори завезены из регионов, где регистрируются повышенные уровни заболеваемости корью - Одесская, Ивано-Франковская, Киевская области. Единственной надежной профилактикой кори и предотвращением осложнений являются профилактические прививки", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, из-за вспышки кори и непогоды в Одесской области продлили каникулы в школах 14 районов.