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В Николаевской области две девушки погибли при попытке переплыть реку на лодке

В Николаевской области две девушки погибли при попытке переплыть реку на лодке

КИЕВ. 22 января. УНН. В Николаевской области при попытке переплыть реку на лодке погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"22 января в 01:15 в Службу спасения "101" от местных жителей поступило сообщение о том, что при попытке переплыть реку Южный Буг на лодке погибло две девушки", - говорится в сообщении.

Как стало известно впоследствии, 21 января трое молодых людей (мужчина и две девушки) выплыли на лодке из села Новокантакузовка Домановского района в с.Бугское Вознесенского района. Когда возвращались на лодке обратно, с ними пропала связь. Через некоторое время родные выехали на поиски.

Примерно через полтора часа первым нашли мужчину, который находился в шоковом состоянии и с признаками переохлаждения. Его доставили домой и отогрели, сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Молодой человек рассказал о том, что при переправе (ширина реки в этом месте примерно 60-70 м) за 15-20 м от берега, лодка перевернулась. Все трое оказались в ледяной воде. Он вытащил одну девушку на берег, вторая также почти уже была на берегу.

Впоследствии на берегу нашли девушку уже без признаков жизни. Тело другой девушки обнаружили в полутора километрах от места происшествия по дороге в село Бугское. По предварительной информации, первая девушка утонула, а вторая умерла от переохлаждения.

Как сообщал УНН, в уманском парке "Софиевка" погиб ребенок.

Источник: УНН
Теги: Николаевская область
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