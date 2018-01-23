На Донбассе в шахте вспыхнул метан, пострадали 8 горняков

КИЕВ. 22 января. УНН. На Донбассе вспыхнул метан в шахте, в результате чего пострадали 8 горняков. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лавы блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское". Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, инцидент произошел в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37.

Все шахтеры оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщал УНН, двое горняков погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка, что на оккупированной части Донецкой области.