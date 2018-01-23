В Минсоцполитики рассказали, сколько в этом году потратят на жилье для семей погибших бойцов АТО

КИЕВ. 22 января. УНН. В 2018 году на приобретение жилья для семей погибших бойцов АТО и бойцов АТО с инвалидностью выделено 329 812 800 гривен. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве социальной политики Украины.

"Согласно бюджетной программы КПКВК 2511120 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации на положенные по абзацами 5-8 пункта 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", для лиц с инвалидностью I-II группы, которая наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, определенных пунктами 11-14 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", и нуждающихся в улучшении жилищных условий" (далее - КПКВК 2511120) на 2018 год объем ассигнований составляет 329 812,8 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В 2017 году по этой программе было выделено 493 625,0 тысяч гривен. В прошлом году было выплачена денежная компенсация для приобретения 601 единицы жилья, приобретено 266 квартир, в том числе для лиц с инвалидностью I-II групп из числа военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции - 158 квартир, членам семей погибших военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции - 108 квартир.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в 2018 году правительство намерено реализовать программы по обеспечению жильем "афганцев" и бойцов АТО, которые еще и являются переселенцами.