Регистрация | Вход |
USD: 28,88 0,0310  EUR: 35,34 -0,0082 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 23 января 2018 06:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономист оценил, должен ли МВФ давать транш Украине
Экономист оценил, должен ли МВФ давать транш Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Круты 1918": в Киевской области гвардейцев из Президентской бригады снимают в историческом экшне

фотогалерея

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киевской области, четвертый день подряд около 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины снимают в финальной сцене исторического экшна "Круты 1918. Защита", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Прямо посреди поля близ села Подгорцы Киевской области, гвардейцы выполняют роли в массовых сценах ожесточенного боя между украинскими студентами и многотысячной армией российской Красной гвардии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская короткометражка получила три награды на американском кинофестивале

Гвардейцы играют своих прадедов, которые самоотверженно встали на защиту Родины.

Презентация состоится 25 января. А производство фильма осуществляет компания Good Morning Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Источник: УНН
Теги: МВД, Нацгвардия, Киевская область, фильм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.