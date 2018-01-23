"Круты 1918": в Киевской области гвардейцев из Президентской бригады снимают в историческом экшне

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киевской области, четвертый день подряд около 150 военнослужащих Президентской бригады Национальной гвардии Украины снимают в финальной сцене исторического экшна "Круты 1918. Защита", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Прямо посреди поля близ села Подгорцы Киевской области, гвардейцы выполняют роли в массовых сценах ожесточенного боя между украинскими студентами и многотысячной армией российской Красной гвардии", - говорится в сообщении.

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Гвардейцы играют своих прадедов, которые самоотверженно встали на защиту Родины.

Презентация состоится 25 января. А производство фильма осуществляет компания Good Morning Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.