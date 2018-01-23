Боевики обстреляли Докучаевск из тяжелого вооружения - штаб АТО

КИЕВ. 22 января. УНН. Боевики на Донбассе из тяжелого вооружения обстреляли неподконтрольный украинской власти Докучаевск, по непроверенным данным, есть пострадавшие среди местного населения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно с 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения”, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала суток в результате обстрела боевиков в зоне АТО погиб один украинский военный.