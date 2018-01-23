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Морские слоники и гигантские звезды: в Киеве открылась выставка подводного фотографа

Морские слоники и гигантские звезды: в Киеве открылась выставка подводного фотографа

фотогалерея

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве впервые открылась фотовыставка подводного фотографа, полярника Андрея Утевского "Антарктида: жизнь ледового континента". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

На выставке представлено 70 фотографий. Все фото полярник сделал находясь в экспедициях на единой украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Всего на счету ученого 5 экспедиций - одна летняя и 4 сезонных.

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"Моя программа исследований в Антарктике предусматривает изучение морской фауны, биоразнообразия, взаимодействия морской среды и прибрежных экосистем и тому подобное. Мы фиксировали объекты и каталогизировали их. Так появилась часть представленных на выставке работ. Также есть и художественные фото. Но прежде всего мне хотелось поделиться тем, что не видит большинство людей - подводным миром Антарктики", - рассказал Андрей Утевский.

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На фото исследователя - пингвины, тюлени, морские леопарды, слоны, львы. Одной из самых любимых свои работ полярник называет фото морского рачка, который толщиной четверть миллиметра. Во время презентации выставки Андрей Утевский показал собственные короткие ролики о том, как осуществляется съемка под водой, как к ней готовятся, а также видео с представителями морской фауны. В частности, присутствующие смогли увидеть и услышать интересные рассказы о гигантских морских звездах, осьминогах, уникальных рыбах - нототению и ледяную рыбу, губки, которым сейчас уже около 5-6 тыс. лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, фотопроект, выставка
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