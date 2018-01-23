Геращенко о ПАСЕ: европейские коллеги делают вид, что не знают о событиях в Украине

КИЕВ. 22 января. УНН. Европейские коллеги делают вид, что не знают как на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, сообщает УНН.

"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым большим дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основанием для санкций. Мол, только прямое нарушение 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такое, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд.

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Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви - моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь ..... что украинских заложников пытают, что есть насилие, военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клыха, Карпюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах", - написала Геращенко.

Также она отметила, что это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, так как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - право на жизнь.

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"Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить, задиалогить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное ужерживание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенит, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", - добавила Геращенко.